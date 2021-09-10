Автоледи скончалась на трассе под Ростовом после столкновения с ГАЗелью

В Ростовской области автоледи протаранила грузовик. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в четверг, 9 сентября, около половины третьего дня на 12 километре трассы "станица Мечетенская - хутор Большая Таловая - поселок Веселый". По предварительным данным, 27-летняя автоледи за рулем автомобиля Lada Priora не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с ГАЗелью.

В результате ДТП водитель Lada Priora скончалась на месте происшествия, а водитель ГАЗели получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Его доставили в Центральную районную больницу города Зернограда.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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