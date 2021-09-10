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Происшествия10 сентября 2021 10:28

На трассе в районе аэропорта Платов произошло серьезное ДТП

Предварительно известно о лобовом столкновении
Ангелина СКИБА
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О возможных жертвах и пострадавших пока ничего не известно

О возможных жертвах и пострадавших пока ничего не известно

Фото: Сергей ГАПОН

10 сентября в Ростовской области недалеко от аэропорта Платов произошло серьезное ДТП. Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

Предварительно известно о лобовом столкновении. Две машины от удара отбросило в разные стороны. По словам водителей, вся дорога усеяна частями авто, транспорт получил механические повреждения.

О возможных жертвах и пострадавших пока ничего не известно. Ситуацию в эти минуты уточняют в отделе пропаганды УГИБДД. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», проезд на месте ЧП сейчас затруднен, собирается небольшой затор.

Авария возле аэропорта Платов

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