Валентина Матвиенко посетит Ростовскую область с рабочим визитом 10 сентября

Валентина Матвиенко посетит церемонию запуска трамвайного движения. Фото: сайт правительства РО
Сегодня, 10 сентября, Ростовскую область с рабочим визитом посетит председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает сайт донского правительства.
Программа поездки достаточно обширная: осмотр Таганрога, встреча с местными жителями и лидерами общественного мнения, участие в студенческом фестивале «Войти в IT». Глава Совфеда также обсудит развитие города с губернатором и оценит презентацию туристического кластера.
Кроме того, Валентина Матвиенко собирается посетить церемонию запуска трамвайного движения. Проект «Таганрогский трамвай» председатель Совета Федерации взяла на контроль в сентябре 2020 года.
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