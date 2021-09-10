Валентина Матвиенко посетит Ростовскую область с рабочим визитом 10 сентября

Валентина Матвиенко посетит церемонию запуска трамвайного движения. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 10 сентября, Ростовскую область с рабочим визитом посетит председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Программа поездки достаточно обширная: осмотр Таганрога, встреча с местными жителями и лидерами общественного мнения, участие в студенческом фестивале «Войти в IT». Глава Совфеда также обсудит развитие города с губернатором и оценит презентацию туристического кластера.

Кроме того, Валентина Матвиенко собирается посетить церемонию запуска трамвайного движения. Проект «Таганрогский трамвай» председатель Совета Федерации взяла на контроль в сентябре 2020 года.

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Это стало настоящим событием для города, местные жители сейчас обсуждают это в соцсетях (подробности)