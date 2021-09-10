Недостроенный ЖК «Темерницкий» выставили на продажу в Ростовской области

Заявки от всех желающих приобрести лоты будут принимать до 28 сентября
Фото: Евгения ГУСЕВА
Под Ростовом выставили на продажу ЖК «Темерницкий». За площадки под малоэтажное строительство и полувозведенные постройки запросили 224,2 млн рублей. Эта информация появилась на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.
Судя по документации, ранее все принадлежало компании «Ирдон», но после объявленного судом банкротства приняли решение о распродаже имущества этой организации. В итоге на торги выставили сразу несколько лотов, в один из которых вошли земли поселка Темерницкого, где возводили жилой комплекс.
В распоряжение нового владельца на территории ЖК отойдут несколько недостроенных домов, стройплощадки, а также сети водо- и электроснабжения.
В других лотах по этой же заявке продают шесть автобусов ПАЗ, два участка по 500 квадратных метров каждый с построенными жилыми домами и производственный комплекс в хуторе Красный Луч. Его цена вместе с имуществом - 474 млн рублей.
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