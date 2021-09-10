473 заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

В лабораториях за сутки провели 13657 тестов. Фото: пресс-центра по борьбе с COVID-19

В Ростовской области выявили еще 473 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции снова снизился и составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3074. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 193. На втором месте находится Таганрог, там 10 заболевших, в Азовском, Аксайском, Красносулинском, Мясниковском и Сальском районах - по 9.

По 8 случаев - в Батайске, Багаевском, Волгодонском и Семикаракорском районах, по 7 - в Волгодонске, Новочеркасске, Верхнедонском, Зимовниковском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах.

По 2 положительных теста подтвердили в Донецке, Белокалитвинском, Заветинском, Кашарском и Родионово-Несветайском районах, в Дубовском районе - 1.

Среди новых заболевших 38,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,1% - от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, 2,5% - старше 80 лет, 16,3% - дети.

Лечение в стационарах получают 3705 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 37 человек, на неинвазивной ИВЛ - 328.

Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 45, 59, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 74, 75, 80, 85 лет, а также 11 мужчин 41, 58, 59, 61, 66, 69, 73, 74, 77, 85 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 6265 жителей Дона. Выздоровели 112014 человек, за сутки - 516 человек.

В лабораториях за сутки провели 13657 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 282,02.

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