С 6 сентября в Ростовской области смягчили ограничения по коронавирусу

Теперь открыт общепит в торгово-развлекательных центрах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с сегодняшнего дня, то есть с 6 сентября, смягчили ограничения по коронавирусу. Соответствующий документ накануне подписал губернатор Василий Голубев.

Теперь в больницах должны возобновить плановую медицинскую помощь, в том числе госпитализацию. В стационарах могут заполнять 50% мест. Также у жителей Дона появилась возможность посещать профосмотры и проходить диспансеризацию.

Отменили требование о переводе 30% работников на дистанционный формат на предприятиях и в организациях. Однако это послабление не касается людей старше 65 лет и специалистов с хроническими заболеваниями.

Теперь открыт общепит в торгово-развлекательных центрах. Все места досуга в ТРЦ можно посещать только с сертификатами о вакцинации от COVID-19, при наличии справки о перенесенной инфекции или со свежим ПЦР-тестом.

В театрах и кино до 50% увеличили заполняемость залов. Трибуны на «Ростов Арене» могут занимать до 25% от общего числа мест.

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