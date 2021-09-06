В Ростовской области за сутки выявили еще 477 заболевших COVID-19

Лечение в стационарах получают 3888 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выявили 477 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3029. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает сайт донского правительства.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове -196. На втором месте находятся Батайск, Волгодонск, Егорлыкский, Красносулинский и Сальский районы, в Таганроге, Азовском, Аксайском, Зерноградском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском и Семикаракорском районах - по 8.

По 7 случаев - в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Багаевском, Верхнедонском, Зимовниковском, Морозовском и Шолоховском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Куйбышевском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Среди новых заболевших 35,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% - от 46 до 65 лет, 13,8% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет, 13,6% - дети.

Лечение в стационарах получают 3888 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 341.

Кроме того, зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 13 женщин 41, 51, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 80, 82, 83 лет, а также 14 мужчин 51, 54, 55, 61, 62, 63, 74, 77, 81, 83, 91 года. У всех скончавшихся пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса стали 6153 человека. Выздоровели 110015 человек, за сутки - 454 человека.

С сегодняшнего дня, с 6 сентября, в Ростовской области ослабили ограничения по COVID-19. Теперь в больницах возобновили плановую медпомощь, также на 50% увеличили заполняемость залов в театрах и кино.

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