Глава Следкома потребовал выяснить причину гибели музыканта в больнице Ростова

Материалы по делу Александр Бастрыкин попросил у СК России по Ростовской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал у подчиненных информацию о гибели 40-летнего мужчины в одной из больниц Ростова. Запись об этом появилась на сайте федерального ведомства.

- Ранее жена погибшего высказывала в СМИ недовольство ходом расследования уголовного дела, - уточняется в сообщении на сайте Следкома.

Известно, что 40-летний музыкант скончался еще несколько лет назад. По официальной версии, у него была печеночная недостаточность. Однако его родственники с этим не согласны и утверждают, что медики якобы выдали ложное заключение о смерти.

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