Прокуратура проконтролирует расследование дела о загадочной гибели ростовчанки с ребенком

Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели женщины с ребенком Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Региональная прокуратура проконтролирует ход расследования дела о загадочной гибели женщины с годовалым ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в настоящее время известно то, что 30 августа в одной из квартир в центре города полиция обнаружила за запертой изнутри дверью тела молодой женщины и ее годовалой дочери. На телах обеих погибших были колото-резаные раны.

- По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - говорится в тексте сообщения.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увлеклась магией: Женщина и ее годовалая дочь найдены мертвыми в квартире в центре Ростова.

Есть информация, что женщина увлекалась черной магией.