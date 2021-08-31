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Происшествия31 августа 2021 21:30

Прокуратура проконтролирует расследование дела о загадочной гибели ростовчанки с ребенком

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели женщины с ребенком

Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели женщины с ребенком

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Региональная прокуратура проконтролирует ход расследования дела о загадочной гибели женщины с годовалым ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в настоящее время известно то, что 30 августа в одной из квартир в центре города полиция обнаружила за запертой изнутри дверью тела молодой женщины и ее годовалой дочери. На телах обеих погибших были колото-резаные раны.

- По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - говорится в тексте сообщения.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

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