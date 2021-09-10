Фейерверк на Театральной площади Ростова в День города не планируют

Ранее власти отменили традиционный гала-концерт Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

11 сентября, в День города, фейерверк на Театральной площади Ростова не планируют. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. При этом пока неизвестно, могут ли устроить ли пиротехническое шоу в других локациях донской столицы.

Также ранее власти отменили традиционный гала-концерт. Однако это не должно омрачить праздник, потому что для жителей и гостей Ростова подготовили увлекательную культурную программу.

В скверах и на улицах в эту субботу будут работать специальные площадки. Кроме того, впервые состоится исторический фестиваль «Ростов Купеческий», а вечером все желающие смогут посетить концерт в парке «Левобережном».

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