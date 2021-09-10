В Ростове в День города проведут бесплатные автобусные экскурсии

Акция называется «Родной город глазами туристов» Фото: Иван МАКЕЕВ

11 сентября на общественном транспорте Ростова для всех желающих проведут бесплатные экскурсии. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Проехать по улицам миллионника, узнать новые факты, послушать увлекательный рассказ гида и получить небольшие памятные сувениры можно будет с 10 часов на маршрутах № 3 и 7. Каждый автобус пометят табличкой «Экскурсионный».

Причем присоединиться к поездке возможно на любой остановке. Акция называется «Родной город глазами туристов». В числе организаторов - ростовские департаменты экономики и транспорта.

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Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили власти (подробности)