С 16 сентября на нескольких улицах Ростова запретят стоянку транспорта

Нововведения коснутся 10 участков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 16 сентября на нескольких улицах Ростова запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так, нововведения коснутся 10 участков:

1. Богатяновский спуск от Большой Садовой до Социалистической с западной стороны с 8 до 20 часов, за исключением парковочных мест

2. Богатяновский спуск от дома № 32/162 до Социалистическая с восточной стороны

3. Переулок Нахичеванский от дома № 40/229 до дома на Пушкинскрй, 212 (строение 1) с восточной стороны с 8 до 20 часов

4. Переулок Нахичеванский от дома на Пушкинской, 225 до Суворова с западной стороны

5. Переулок Крепостной от Суворова до дома № 76 с восточной стороны

6. Переулок Крепостной от дома № 69 до Большой Садовой с западной стороны

7. Переулок Крепостной от Большой Садовой до Социалистической с восточной стороны

8. Переулок Семашко от дома № 55 до Думского проезда с западной стороны с 8 до 20 часов

9. Переулок Газетный от Максима Горького до Пушкинской с западной стороны с 8 до 20 часов

10. По улице Донской от Нижнебульварной до Газетного с северной стороны

Кроме того, на двух участках введут односторонний режим движения: по Аэроклубовскому от Портовой до 2-ой Володарского в северном направлении, а также по Нахичеванскому от дома на Пушкинской, 225 до Пушкинской в южном направлении.

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