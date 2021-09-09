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Общество9 сентября 2021 15:14

Улицы Ростова не будут перекрывать в День города 11 сентября

Это совсем не означает отсутствия праздничных гуляний, культурную программу уже подготовили
Ангелина СКИБА
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Водители смогут спокойно выбирать свои привычные маршруты

Водители смогут спокойно выбирать свои привычные маршруты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону не планируют перекрывать дороги в День города. Об этом сообщили власти. Таким образом, каких-то новых препятствий для проезда 11 сентября не будет, и водители смогут спокойно выбирать свои привычные маршруты.

Однако это совсем не означает отсутствия праздничных гуляний. Наоборот, в администрации уже подготовили и утвердили интересную культурную программу для жителей и гостей города.

Так, например, одним из главных мероприятий станет фестиваль купечества имени Чехова «В городском саду». С 11 до 16 часов посетители смогут погрузиться в атмосферу XIX века и увидеть, как выглядели в то время шарманщики, коробейники, цирюльники и люди других профессий. А в парке 1 мая состоится костюмированный бал, он начнется в 14 часов.

Не обойдется и без концертов - с 19 до 22 часов в парке Левобережном будут выступать творческие коллективы, в том числе известный джаз-оркестр Кима Назаретова. В парке также организуют ярмарку и турнир по пляжному волейболу.

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