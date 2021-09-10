Аудиогид проведет экскурсию по стрит-арт-галерее таганрогского художника Антона Тимченко

Аудиогид проведет экскурсию по картинам Антона Тимченко. Фото: аккаунт Антона Тимченко в Инстаграм

В Таганроге появилась стрит-арт-галерея известного городского художника Антона Тимченко. О своем достижении он рассказал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Теперь каждый желающий при помощи смартфона может узнать историю создания любой из его картин и персонажей, которые изображены на них. Художник заключил договор о сотрудничестве с одним из операторов сотовой связи, а тот в свою очередь создал аудиогид, который поможет подробнее узнать о творчестве Антона Тимченко.

Жители Таганрога и без того хорошо знают работы уличного творца. Он изображал Антона Чехова, Фаину Раневскую, Федора Добронравова, Владислава Ветрова, Павла Деревянко и других знаменитых личностей.

В ближайшем будущем Антон планирует создать портреты художников Серафимы Блонской и Константина Савицкого, а также музыканта Ромы Зверя.

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Автор творения - местный художник Антон Тимченко.