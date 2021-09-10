В Ростове загрязнение воздуха превысило допустимые нормы

В Ростове выявили сильную загрязненность воздуха. Фото: Росприроднадзор по РО

В донской столице сотрудники Росприроднадзора Ростовской области выявили, что в городском воздухе превышена допустимая норма загрязнений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время пока не удалось выяснить характер загрязнения. Но с 6 сентября начались работы по сбору данных о возможных веществах, которые могут настолько загрязнять воздух. Как только они будут окончены, ведомство сразу опубликует список, где будут перечислены все вещества, загрязняющие окружающую среду.

Все исследования идут с помощью мобильной лаборатории. Ее мощность позволяет определить наличие 30 вредных компонентов. В это число входят сероводород, диоксид серы, оксид азота, бензол, оксид углерода, аммиак и формальдегид.

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Основные источники опасности - автомобильный и железнодорожный транспорт.