В Ростове решили провести фейерверк в честь Дня города

Фейерверк начнется в 21.45. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону власти решили провести фейерверк в честь Дня города. Об этом говорится в официальном сценарии мероприятий праздника.

Праздничный фейерверк будет продолжаться с 21.45 до 22.00. Его запустят после концерта в парке Левобережном. Небо озарится разноцветными огнями под музыкальное сопровождение известного ростовского пианиста Олега Коваленко.

Напомним, 11 сентября в 19.00 в парке Левобережном запланирована праздничная программа «С днем рождения, столица донская!». В ее рамках пройдет концерт, ярмарка «Город мастеров» и турнир по пляжному волейболу. Ранее «КП» публиковала полную программу мероприятий на День города. Следить за празднованием в режиме онлайн можно здесь.

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