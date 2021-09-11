Дополнительный транспорт запустят в день матча «Ростов» — «Краснодар»

После матча болельщики смогут уехать из центра города в любой район. Фото: администрация Ростова.

В день матча «Ростов» — «Краснодар» 13 сентября в Ростове-на-Дону запустят дополнительный транспорт. Об этом сообщили в администрации города.

Маршрут № 39 будет работать с 18.00 до 22.15. Автобусы будут ходить по укороченной схеме — до остановки «Городской пляж». В 22.00 общественный транспорт будет сосредоточен в центре города, чтобы болельщики смогли уехать в другие районы.

Напомним, матч 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» начнется на «Ростов Арене» в 19.30. Ранее в ФК «Ростов» сообщили болельщикам, что правила посещения стадиона изменились.