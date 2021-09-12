Жители «Левенцовки» в Ростове выступили против строительства Западного обхода

Проект обхода планируют завершить в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В микрорайоне «Левенцовский» начали собирать подписи против строительства Западного обхода Ростова-на-Дону. Активистов не устраивает, что трасса будет проходить вдоль западной границы жилого массива.

Активисты опасаются, что строительство кольца повлияет на экологию. По их мнению, из-за этого у транспортной инфраструктуры района появится дополнительная нагрузка. Кроме того, оживленная трасса грозит «Левенцовке» шумом.

— Да, можно сгладить все противоречия — установить экраны от шума, не допустить пробок и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, этого не будет — сделают всё так, как обычно делают, — цитирует 161.ru представителя инициативной группы Алексея Берешпалова.

После сбора подписей жители планируют передать обращение в Министерство транспорта.

Напомним, Западная хорда — часть проекта «Ростовское транспортное кольцо». Обход соединит часть трассы «Ростов — Таганрог» и подъездную дорогу от М-4 «Дон» к Ростову. Ранее власти сообщали, что проект Западного обхода будет готов в 2022 году.