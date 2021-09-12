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Происшествия12 сентября 2021 20:41

В Ростове автобус сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую доставили в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
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В результате ДТП девушка получила травмы.

В результате ДТП девушка получила травмы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус сбил 19-летнюю девушку. Происшествие случилось на улице Шолохова около 18 часов 11 сентября.

Водитель автобуса № 124 двигался от проспекта Сельмаш в сторону улицы Российской. В салоне автобуса находились 20 пассажиров. На пешеходном переходе машина наехала на 19-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

— В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в тот же день в Ростове произошло другое ДТП. На проспекте Стачки столкнулись «Ауди» и БМВ. После удара вторую иномарку отбросило на рекламный щит. В результате аварии водитель БМВ получил травмы.