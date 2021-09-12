В Ростове рухнувший гараж повредил газопровод

На место выезжали спасатели и медики. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

В Ленинском районе Ростова-на-Дону обвалился гараж. Происшествие случилось 12 сентября на улице Мечникова. Об этом ростовчане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, в этот день в гараже работал мужчина. К счастью, обрушение произошло после того, как он вышел на улицу.

— Чудом серьезно не пострадал. Второй день рождения! — написали люди.

На месте работали специалисты городского управления ГО и ЧС. Причины происшествия пока не сообщаются.