В Ростове с 13 по 18 сентября будет тепло и ясно

Ветер в эти семь дней ожидается слабый, не выше 3 м/с Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове в течение недели - с 13 до 18 сентября - сохранится ясная и теплая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Так, например, сегодня, 13 сентября, температура воздуха в донской столице прогреется до +25 градусов. Осадков не прогнозируют. На 1-2 градуса теплее будет и в следующие два дня, во вторник и в среду. Потом столбики термометров постепенно пойдут на понижение, и уже в субботу, 18 сентября, синоптики обещают +23 градуса. В воскресенье будет облачно.

Ветер в эти семь дней ожидается слабый, не выше 3 м/с, в воскресенье он усилится до 5 м/с. По ночам средняя температура будет колебаться от +11 до +13 градусов.

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