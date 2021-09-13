311 тысяч тонн выбросов попало в атмосферный воздух в Ростовской области

Состояние воздуха проверили в 12 городах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в 2020 году объем выбросов в атмосферу составил 311,1 тысячи тонн. Это на 6% больше, чем было в 2019 году, но на 46% ниже показателей 2010 года. Такие данные опубликовали в госдокладе «О состоянии и охране окружающей среды в России».

Также в прошлом году по области на 0,4% вырос уровень выхлопов от машин - в атмосферу попало 134 тысячи тонн загрязняющих веществ, от стационарных источников - 175 тысяч тонн. Это все данные по сравнению с цифрами за 2019 год, в 2010 году значения были еще выше.

- Произошел прирост оксида углерода на 16% и летучих органических соединений на 88,7%. При этом сократились выбросы оксида азота - на 27,7% - и диоксида серы - до 44,9 тысячи тонн, - говорится в тексте исследования.

Всего состояние воздуха проверили в 12 городах. Высокую концентрацию примесей обнаружили в Ростове и Новочеркасске.

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