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Происшествия13 сентября 2021 11:26

700 тысяч рублей заплатят медики за смерть маленькой пациентки в Ростовской области

Сумму назначили «в счет компенсации морального вреда»
Ангелина СКИБА
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Приговор вынесли в Таганрогском городском суде год назад

Приговор вынесли в Таганрогском городском суде год назад

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за смерть маленькой пациентки две детские больницы заставили заплатить 700 тысяч рублей, от каждого медучреждения - по 350 тысяч. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 13 сентября, подтвердили в пресс-службе Таганрогского городского суда.

Однако в инстанции отметили, что дело слушалось еще год назад. Окончательно решение приняли в прошлом августе. Сумму назначили «в счет компенсации морального вреда».

Сама же трагическая история произошла на несколько лет позже. Предварительно известно, что девочке долго не могли поставить правильный диагноз. Сначала малышку лечили от гастрита и панкреатита, и никак не могли установить причины сильных желудочных болей. В итоге после компьютерной томографии легких медики совершенно случайно выяснили, что панкреатит на самом деле был раком кишечника.

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