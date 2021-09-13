Массовые отключения: где в Ростове не будет электричества с 13 по 17 сентября

Ростовчан предупреждают о новых отключениях света в квартирах и домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе - с 13 до 17 сентября - сотни жителей Ростова останутся без электричества. Об этом предупреждает «Донэнерго». Информацию опубликовали на сайте организации, там же можно найти более подробный график отключений.

Так, сегодня, 13 сентября, до вечера будет обесточены следующие адреса: Черепахина, 137-185, 128-154, Гвардейский, 54-60, Доломановский, 83-91, 86-92, Байкальская, 41-143, 38-148, Дарвина, 21-83, 36-96, Доватора, 118, 126, 137, 155, 142-148, 149-157, 140а, 142а, 187-189, 175-183, 142е, Долгожданная, 8-22, Маршальская, 46-72, 88, Семипалатинская, 39-113, 44-82, 139-143, Щедрая, 7.

14 сентября отключения произведут в домах на Буйнакской, 29/93, 28-36, Кривошлыковском, 12-44, 11-37, Граненной, 4-8, Штахановского, 10/4, 14, 14/1, 14/2, Вавилова, 57, 59, 59/1, 59Л, а также на Монтажной 3А, Тарновского-Терлецкого, 99, Ерёменк, 66, 66е, 66/1, 66/2 и Малиновского, 72/1, 72/2, 72/3, 74/68, 27а, 29.

15 сентября отключение ждет жителей 14-ой Линии, 15, 19/46, 16-ой Линии, 16-32, 11-39, Мурлычева, 25-53, 26-46, 1-ой Майской, 11-21, 20/7, Туполева, 3, 5, 7, 11А, ДНТ «Восток», с/т «Садовод».

16 сентября: Беляева, 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58, Орбитальная, 58, Солнечная, 2-я Циолковского, Мурманская, 2-52, 3-41, Глинки, 2-52, 1-51, Калужская, 1-51, 2-48, Кемеровская, 1-51, 2-48, 20 лет Октября, 2-24, 1-49, Конституционная, 1-11, 2-12, Щербакова, 69-95, 52-82.

17 сентября: Беляева, 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58, Орбитальная, 58, Солнечная, 2-я Циолковского

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