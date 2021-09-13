Отключение света в Ростове-на-Дону 13 сентября 2021 года: ростовчан ждут массовые отключения электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 13 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 13 сентября, с 9 до 17 часов отключения электричества ждут жителей ул. Байкальская 41-143, 38-148; ул. Дарвина 21-83, 36-96; ул. Доватора 118, 126, 137, 155, 142-148, 149-157, 140а, 142а, 187-189, 175-183, 142е; ул. Долгожданная 8-22; ул. Издательская 43/24; ул. Лесная 122-158, 149-161; ул. Линейная 39-155, 42-166; ул. Лучевая 1-71, 2-76; ул. Мадояна 202, 224-240, 205-245; ул. Необычная 1; ул. Песчанокопская 1-53, 2-56; ул. Сормовская 121-127, 134-136; ул. Туманная 4-10, 3-15, 16-18; ул. Карпатская 37-91, 40-90; ул. Ковалевской 45-77, 44-84; ул. Лобачевского 30-108, 51-99; ул. Маршальская 46-72, 88; ул. Семипалатинская 39-113, 44-82, 139-143; ул. Щедрая 7; ул. Вятская 27, 29; ул. Инициативная 2-14, 1-79; ул. Мадояна 247-325, 284-314; ул. Профсоюзная 6-98..

С 9 до 18 часов света не будет на ул. Черепахина 137-185, 128-154; пер. Гвардейский 54-60; пер. Доломановский 83-91, 86-92.

С 10 до 12 часов обесточат просп. Коммунистический 30, 32, 32/3.

С 13 до 15 часов электричество отключат на просп. Коммунистический 30, 32, 32/3.

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