Отключение света в Ростове-на-Дону 9 сентября 2021 года: сотни горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 9 сентября, с 9 до 13 часов света не будет в пер. Богачева 35-37, 50-98; пер. Строительный 2-4, 1-7; ул. Кузнечная 102-122; ул. Портовая 424-504; ул. Судостроительная 45-49, 67.

С 9 до 15 часов обесточат пос. Кумженский; СНТ «Донстрой»; С/Т «Кумженское»; С/Т «Рыбник».

С 9 до 16 часов без электричества останутся жители ул. Б. Садовая 68-70, 76; ул. Шаумяна 55, 84; Семашко 38.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; просп. 40 лет Победы 73Д, 73Е; просп. 40 лет Победы 75/8, 75 Д, 75Е, 75Ж; ул. Байкальская 2-36, 1-39; ул. Гранатовая 13/44в; ул. Ерёменко 45-47, 55, 44а; ул. Западная 11-49, 22-552; ул. Калининградская 26-48, 17-51; ул. Карпатская 1/65; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 2-34, 1-41; Шекспира 1-39, 2-40; ул. Ленина 58, 60, 60А, 62, 62А, 62Б, 64, 64А, 64/2.

С 9 до 18 часов свет отключат на ул. Катаева 187-229, 150-194; пер. Доломановский 77-81; ул. Станиславского 183-209, 250-278; пер. Нахичеванский 2-10, 1-9.

С 13 до 17 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители ул. Кузнечная 124-167, 97-157; ул. Судостроительная 33-41, 52-58; ул. Богачева 41-69; ул. Магнитогорская 37-39; пер. 2й Буковый 1-7, 2-16; ул. Портовая 458.

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