Отключение света в Ростове-на-Дону 7 сентября 2021 года: ростовчанам предстоит просидеть без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 7 сентября, с 10 до 15 часов без возможности воспользоваться электричеством останутся жители ул. Татарская 22-50, 19-47; пер. Дербентский 1-11, 2-14; ул. 1-я Киргизская 114-124, 85-89; ул. 2-я Киргизская 84, 85; пер. Суржский 1-31, 2-36; пер. Клязьменский 1-33, 10-30; пер. Тверской 21-35, 26-36; пер. Ладожский 27-39, 26-34; пер. Свирский 23-31, 20-38; ул. Белорусская 113-145.

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