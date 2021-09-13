470 новых случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Ростовской области

В лабораториях Ростовской области за сутки провели 11993 теста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 470 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции снова снизился и составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3111. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 190. В Таганроге, Азовском, Аксайском, Красносулинском и Сальском районах - по 9, в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском и Семикаракорском районах - по 8 заболевших, в Азове, Батайске, Новочеркасске, Шахтах, Багаевском, Верхнедонском, Волгодонском, Мартыновском, Миллеровском и Неклиновском районах - по 7.

По 2 положительных теста за сутки подтвердили в Белокалитвинском, Дубовском, Заветинском, Кашарском, Милютинском районах, 1 - в Родионово-Несветайском районе.

Лечение в стационарах сейчас получают 3542 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 322.

Зарегистрировали к утру еще 26 умерших с COVID-19. Это 12 женщин 53, 59, 62, 64, 74, 77, 80, 84, 85, 89, 94 лет, а также 14 мужчин 44, 47, 49, 56, 61, 66, 71, 74, 75, 79, 86, 90, 92 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса стали 6344 человека.

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