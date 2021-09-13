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Происшествия13 сентября 2021 13:40

Обошел пункт пропуска: нарушителя границы поймали в Ростовской области

Если начнут еще и уголовное разбирательство, мужчина может получить до 4 лет тюрьмы
Ангелина СКИБА
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Злоумышленника заметили на окраине поселка Чертково. Фото: ПУ ФСБ России по РО

Злоумышленника заметили на окраине поселка Чертково. Фото: ПУ ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали мужчину, который пытался перейти границу в обход пункта пропуска. Сейчас завели административное дело. Если начнут еще и уголовное разбирательство, нарушитель может получить до 4 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 13 сентября, рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленника заметили на окраине поселка Чертково. Выяснилось, что он уже отбывал наказание за другое преступление, а после заключения его выдворили из России и запретили возвращаться. Но мужчина решил, что законы не для него, а границу можно пересечь тайно.

- С начала года задержали уже более 100 таких нарушителей, - добавили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.

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