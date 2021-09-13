Новые машины приобрела городская администрация. Фото: пресс-служба управления МВД России по РО

Полицейские Ростова начали патрулировать улицы на электромобилях. Одну из новых машин уже использовали в День города. Всего же в распоряжении правоохранителей теперь два таких авто, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Электромобили предназначены для объезда прогулочных зон, парков и территорий около крупных спортивных объектов. Их можно будет заметить в городе по выходным и в праздничные дни. Этот вид транспорта надежен и прост в управлении, заряжается от аккумуляторов.

- Машины были приобретены администрацией Ростова. Они позволят максимально быстро реагировать на различные случаи в туристических зонах, - пояснили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

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