За полгода в Ростовской области рассмотрели почти 8 тысяч уголовных дел

В 76 случаях в донских суда определили наказания за коррупцию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за 6 месяцев 2021 года окончательные приговоры вынесли по 7 933 уголовным делам. Оправдали 7 человек, ещё 87 освободили от наказания. Такие цифры сегодня, 13 сентября, обнародовали в объединенной пресс-службе судов региона.

Причем за полгода вынесли обвинительных 7 вердиктов по преступлениям террористического характера, в двух случаях осудили экстремистов, а еще в 76 случаях - определили наказания за коррупцию. Осудили 7 044 человека. Всего же по уголовным, гражданским и административным преступлениям в суды поступило более 98 тысяч дел.

- Каждое седьмое дело в суде прекращается, и человек выходит из зала суда без судимости. В первом полугодии было 1 107 таких дел, из них 897 завершили в связи с примирением сторон, 96 - после назначения штрафа. 3 562 материала рассмотрели в особом порядке, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

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