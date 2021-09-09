В Ростовской области будут судить мужчину, который избил трех полицейских

В мае мужчину должны были отвести к следователю, но разгорелся конфликт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в суд передали дело о покушении на убийство и нападении на сотрудников полиции. Речь идет о случае в изоляторе, который произошел в мае 2021 года. Потасовка вылилась для подозреваемого в дополнительное уголовное разбирательство, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, в мае мужчину должны были отвести к следователю, но что-то пошло не так и разгорелся конфликт. Задержанный избил трех правоохранителей, которые должны были его конвоировать.

К слову, в изолятор 33-летний мужчина попал после того, как устроил пьяную поножовщину со своим родственником. Он успел нанести обидчику два удара ножом, но расправы не вышло. После этого агрессора взяли под стражу на время расследования.

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