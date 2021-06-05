В сети появилось видео избиения троих полицейских в донском ИВС

В Ростовской области заключенный ИВС избил трех полицейских. Фото: канал "Life Shot"

В Зимовниковском районе Ростовской области подозреваемый в преступлении по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" перед допросом избил трех полицейских. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщала пресс-служба следственного комитета.

В субботу, 5 июня, в сети появилось видео произошедшего, сделанное установленной в коридоре камерой видеонаблюдения. Запись была опубликована каналом "Life".

На ней видно, что как только трое стражей порядка вывели заключенного в коридор, чтобы доставить на допрос, он тут же бросился на них. Правоохранители не успели даже замкнуть на его запястьях наручники. Мужчина успел несколько раз ударить по лицу каждого из полицейских, пока двое других приходили в себя от его хуков и апперкотов.

- 3 мая в Межмуниципальном отделе МВД России «Морозовский» 33-летний ранее судимый мужчина при доставлении из изолятора временного содержания в следственный кабинет нанес лёгкие телесные повреждения стажёру и двум сотрудникам. Противоправные действия гражданина были пресечены, - прокомментировали произошедшее в ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". В настоящее время проводится расследование по делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области местного жителя заподозрили в нападении на полицейских.

Злоумышленник избил трех стражей порядка.