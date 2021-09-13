11-летняя девочка пострадала в Семикаракорске при столкновении «ГАЗа» и Nissan

Сейчас детали дорожного ЧП выясняют специалисты. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 13 сентября, в Ростовской области после столкновения автомобилей «ГАЗ-3307» и Nissan пострадала 11-летняя девочка, ее увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Семикаракорске на пересечении Авилова и 12 переулка около 14 часов. Предварительно автоинспекторы выяснили, что водитель «ГАЗа» не увидел знак «Уступи дорогу» и не пропустил иномарку, поэтому машины не смогли разъехаться.

- Сейчас детали дорожного ЧП выясняют специалисты. На перекрестках водители должны быть предельно внимательными, нужно соблюдать требования дорожных знаков, - напомнили в УГИБДД.

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