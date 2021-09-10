В Ростовской области в массовом ДТП пострадал водитель иномарки

В аварии пострадал один из водителей. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 10 сентября, в Ростовской области на М-4 «Дон» поселок Щепкин - Ростов столкнулись четыре автомобиля. В аварии пострадал один из водителей, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, дорожное ЧП спровоцировал Hyundai Accent. Этой иномаркой управлял молодой человек 20 лет. Он двигался со стороны Щепкина в сторону М-4, не выдержал боковой интервал и зацепил попутный «ВАЗ-21102». От удара Hyundai отбросило на Geely Emgrand EC7 FE-1 и Lexus RX 350.

- В результате пострадал водитель первой машины - Hyundai Accent. Сейчас проводится проверка, - добавили в УГИБДД.

По всей видимости, в ведомстве прокомментировали утреннюю аварию, о которой ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшая

Сейчас правоохранители проводят проверку (подробности)