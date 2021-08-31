В Ростовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшая

Авария произошла в Кулешовке на улице Ленина. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В селе Кулешовка Ростовской области после ДТП пострадала водитель иномарки. Девушка 34 лет с травмами попала в больницу. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Сама авария произошла вчера около 20.15 на улице Ленина. Как выяснили автоинспекторы, 31-летний мужчина за рулем Hyundai Accent не придерживался безопасной дистанции. Он не выдержал нужное расстояние и врезался Chevrolet Lanos. Водитель этой иномарки пострадала от удара.

Сейчас правоохранители проводят проверку, специалисты уточняют обстоятельства аварии. Ранее в Аксае на мотоцикле Baltmotors разбились двое 17-летних юношей. Один из молодых людей погиб.

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