В донском аэропорту Платов начали делать экспресс-тесты на COVID-19

Всем прилетевшим в авиагавань все еще доступна услуга ПЦР-тестирования
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области в аэропорту Платов начали делать экспресс-тесты на COVID-19. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Узнать, есть или нет коронавирус у пассажира, теперь могут за 15 минут после анализа. Также в аэропорту появилась возможность приобрести экспресс-системы для тестирования в домашних условиях.
При этом всем прилетевшим в авиагавань все еще доступна услуга ПЦР-тестирования. Результаты приходят на русском или английском языке по электронной почте через сутки после сдачи биоматериала.
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