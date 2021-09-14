В Ростовской области будут судить экс-главу отдела архитектуры Азовского района

Подозреваемый ответит перед законом сразу по двум уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за халатность и подделку документов будут судить экс-начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Азовского района. Подозреваемый уже полностью признал свою вину, на его имущество наложили арест, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в 2018 году чиновник выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в поселке Овощном. Однако документы на подключение здания к системе питьевого водоснабжения специалист не затребовал. В итоге у людей была только техническая вода. К слову, пострадали обычные жильцы и дети-сироты, которым выдали новые квадратные метры в этом доме.

Кроме того, когда чиновника уволили - это было в 2020 году, он не растерялся и выдал индивидуальному предпринимателю липовое разрешение на ввод магазина в селе Кулешовка Азовского района.

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