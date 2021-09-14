466 жителей Ростовской области заболели коронавирусом к утру 14 сентября

В лабораториях за сутки провели 2115 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили еще 466 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции снова снизился и составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3119. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 186. На втором месте находятся Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Таганрог, Азовский, Аксайский, Красносулинский, Неклиновский и Сальский районы, там по 8 заболевших.

По 7 случаев - в городе Гуково, в Шахтах, Верхнедонском, Егорлыкском, Миллеровском, Мясниковском и Семикаракорском районах, по 6 - в Азове, Донецке, Новошахтинске, Багаевском, Каменском, Константиновском, Морозовском, Орловском, Цимлянском и Чертковском районах.

Меньше всего положительных тестов - по 2 - в Белокалитвинском, Дубовском, Кашарском и Песчанокопском районах.

Среди новых заболевших 36,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% - от 46 до 65 лет, 13,1% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 14,6% - дети.

Лечение в стационарах получают 3555 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 38 человек, на неинвазивной ИВЛ - 318.

Зарегистрировали за сутки еще 27 умерших с COVID-19. Это 15 женщин 48, 49, 56, 63, 64, 70, 73, 80, 82, 85, 87, 89, 91 года, а также 12 мужчин 50, 57, 58, 59, 64, 73, 74, 76, 88, 92 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии скончался 6371 человек. Выздоровели 113726 жителей Дона.

В лабораториях за сутки провели 2115 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 273,31.

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