26 пациентов с COVID-19 умерли в Ростовской области к утру 13 сентября

Лечение в стационарах сейчас получают 3542 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области к утру 13 сентября зарегистрировали еще 26 умерших с COVID-19. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Среди скончавшихся 12 женщин от 53 до 94 лет, а также 14 мужчин от 44 до 92 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 6344 жителя Дона.

Лечение в стационарах сейчас получают 3542 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 322. Кроме того, за сутки подтвердили еще 470 новых случаев заболевания COVID-19.

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