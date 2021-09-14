Цветы возложили в памятнику Петру I. Фото: сайт правительства РО

На прошедших выходных Таганрог отметил 323 годовщину со дня своего основания. По традиции, местные жители провели церемонию возложения цветов к памятнику Петру I - основателю города, сообщает сайт донского правительства.

Также во время торжественной акции таганрожцев от имени правительства региона поздравил заместитель губернатора Александр Скрябин.

- Таганрог с каждым днем молодеет. За последнее время в городе произошло много позитивных изменений, в том числе благоустроили скверы Петра I и ЮФУ, рощу «Дубки», отремонтировали дороги и обустроили нового пространство в парке Горького, - отметил Александр Скрябин.

Чиновник не обошел стороной и тему модернизации трамвайной инфраструктуры. За два года в городе планируют построить 45 км трамвайных путей, а также собираются закупить 60 новых низкопольных трамваев.

- В минувшую пятницу дали старт второму этапу модернизации. Это большая и кропотливая работа, которая направлена на сохранение истории Таганрога и его колорита, - сказал Александр Скрябин.

В День рождения приморского города знаком «Почетный гражданин» удостоили Тамару Бувалко, которая работала заместителем председателя горисполкома, а на пенсии стала директором театра имени Чехова. Она внесла большой вклад в развитие Таганрога.

Кроме того, в честь праздника для жителей и гостей города также организовали интересную культурную программу. В том числе состоялись разнообразные выставки и конкурсы, провели концерт и устроили красочный фейерверк.

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