Валентина Матвиенко: «Таганрог включили в программу развития туркластеров»

Валентина Матвиенко посетила Таганрог в рамках рабочего визита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город Таганрог включили в федеральную программу развития туристических кластеров. Это поможет экономике города. Такое заявление сегодня, 10 сентября, сделала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

- Правительство приняло решение о включении Таганрога в программу развития туристических кластеров. Это даст возможность для активного развития туристической инфраструктуры, повысится привлекательность города, увеличится количество рабочих мест, - сказала Валентина Матвиенко.

Спикер отметила, что сейчас Таганрог вызывает большой интерес среди представителей бизнеса. В будущем программа комплексного развития приморского города останется на контроле Совета Федерации, добавила Валентина Матвиенко.

Ранее глава донского Минэкономразвития Максим Папушенко сообщил, что Таганрог собираются внести в макротерриторию "Юг", которую создадут в рамках нацпроекта. На сегодняшний день власти фиксируют в городе увеличение потока отдыхающих.

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