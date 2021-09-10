В Таганроге для реконструкции трамвайной сети использовали 17 тысяч шпал

Работы потребовали выемки 11,8 тысячи куб. метров грунта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге на первом этапе реконструкции трамвайной сети использовали 17,5 тысячи новых шпал, а общая площадь железобетонных плит составила 24,6 квадратных метра. Всего обновили немногим более 10 км пути, сообщает инвестор в соцсетях.

- Завершен первый этап обновления трамвайных путей. Работы потребовали выемки 11,8 тысячи куб. метров грунта. Рабочие демонтировали старые рельсы, новые вместе с плитами уложили по современной технологии, делающей движение трамвая практически бесшумным. Предусмотрена дренажная система, которая позволит избежать затопления конструкции в дождливую погоду, - говорится в тексте опубликованного поста.

Также на улицах Таганрога смонтировали 20 остановочных павильонов общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Ранее стало известно, что после капитального обновления на «первой миле» трамвайной сети провели субботник, в нем приняли участие более 100 человек.

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