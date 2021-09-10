Блогер Варламов высказался о субботнике на «первой трамвайной миле» Таганрога

Илья Варламов заявил, что уборкой должны были заниматься коммунальщики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогер Илья Варламов заявил, что уборкой на «первой миле» новой трамвайной сети Таганрога должны были заниматься коммунальщики, а не обычные жители города. При этом урбаниста в целом порадовало завершение работ на улице Фрунзе.

- На днях в Таганроге закончили укладывать «первую милю». Казалось бы, какие молодцы, уже что-то построили. Но в Минтрансе не придумали ничего лучше, чем провести субботник. На всякий случай напомню, что в Таганроге есть МКУ "Благоустройство". Как понятно из названия, именно оно должно заниматься благоустройством улиц, - подчеркнул Илья Варламов.

Однако стоит отметить, что кроме студентов и волонтеров, в капитальной уборке принимали участие и сами сотрудники областного Минтранса, местные депутаты, а также дорожники. Более 100 человек совместными усилиями обустроили клумбы, побелили деревья, очистили обочины, убрали весь мусор.

- Когда Таганрог войдет в силу как крупный туристический центр, этот сбор будут вспоминать с гордостью. Люди смогут заявить, что внесли свой вклад в преображение города, - пояснил ранее министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Модернизацию трамвайной сети приморского города проводят в рамках концессионного соглашения. Инвестор планирует вложить в работы 11,8 млрд рублей.

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