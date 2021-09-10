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Общество10 сентября 2021 13:11

В Таганроге завершили ремонт дороги на улице Петровской

На готовую проезжую часть уже нанесли горизонтальную разметку
Ангелина СКИБА
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Рабочие уже уложили новое асфальтобетонное покрытие

Рабочие уже уложили новое асфальтобетонное покрытие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге на улице Петровской завершили ремонт дороги. Речь идет об участке протяженностью 500 метров между переулками Итальянским и Украинским, сообщили в городской администрации.

Местные власти отчитались, что специалисты уже уложили новое асфальтобетонное покрытие, а до этого подготовили выравнивающий и верхний слой. Еще вчера, 9 сентября, на готовую проезжую часть нанесли горизонтальную разметку.

Ранее завершение работ несколько раз переносили. Этот отрезок Петровской планировали открыть сначала в июле, в сентябре, а потом и вовсе 1 октября. Однако ремонт все же удалось ускорить, и дорогу сдали раньше. Полностью улицу должны привести в порядок в 2022 году.

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Это стало настоящим событием для города, местные жители сейчас обсуждают это в соцсетях (подробности)