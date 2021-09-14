Шоумен Тимур Родригез показал Таганрог в программе «Орел и решка»

Также телеведущий посетил хутор Мержаново и прогулялся по Беглицкой косе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярный шоумен Тимур Родригез в новом выпуске передачи «Орел и решка» познакомил зрителей с достопримечательностями Таганрога. Ведущий доказал, что бюджетный отдых в приморском городе и его окрестностях ни в чем не уступает «путешествию по-богатому».

Певец побывал на Старом вокзале Таганрога, увидел самые точные в мире солнечные часы, попробовал местное блюдо из тюльки, а также успел немного порыбачить и полюбоваться видами знаменитой Богудонии.

- Жизнь здесь словно остановилась. Когда смотришь на голубую линию горизонта, хочется просто наслаждаться этой неповторимой атмосферой, - признался Тимур Родригез.

Также телеведущий посетил хутор Мержаново и осмотрел местный маяк, а после этого прогулялся по Беглицкой косе. Известно, что съемки этой серии тревел-передачи провели еще несколько месяцев назад. В июле жители Дона сообщали, что видели Тимура Родригеза со съемочной группой. Некоторые даже смогли пообщаться со звездой личной.

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