Забил знакомого палкой: жителя Ростовской области осудили за убийство

Приговор вынесли в Первомайском районном суде Ростова Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в колонию строгого режима отправили мужчину, который до смерти забил палкой своего собутыльника. За это преступление преступник проведет в заключении 10 лет. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, пьяная бойня со смертельным исходом произошла в Ростове в конце июня 2021 года. Знакомые распивали горячительное, и в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчина схватил деревянную палку и не менее 12 раз ударил своего обидчика, в том числе несколько выпадов пришлись по голове. Пострадавший умер от травм.

- Подсудимого также заставили выплатить близким жертвы компенсацию за моральный вред в 1 млн рублей, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарезали мужчину: в Азове задержали подозреваемых в убийстве

Предварительно, злоумышленники нанесли жертве более 60 колото-резаных ранений (подробности)