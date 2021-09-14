В Ростовской области смертность значительно превысила рождаемость

За полгода умерли 94 малыша до 1 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области смертность за январь-июнь 2021 года значительно превысила рождаемость и составила 34 409 человек, из которых 94 малыша до 1 года. Об этом сообщили в Ростовстате.

Аналитики подсчитали, что больше всего за полгода умерших было среди горожан - 23 245. В селах за это время ушли из жизни 11 164 человека. Наибольшее количество летальных случаев - 8 251 - зафиксировали в Ростове.

При этом родилось за 6 месяцев только 17 027 малышей. Больше всего в городах - 11 744, в селах - 5 283 ребенка. Это меньше, чем в прошлом году. За такой же период 2020 на свет появился 17 051 младенец. К слову, и по количеству умерших 2021 год также обошел 2020: сейчас - 34 409, в прошлом году 28 271 житель Дона скончался.

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