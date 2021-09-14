В Ростовской области умерли еще 27 пациентов с коронавирусом

В стационарах сейчас лечат 3555 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области, по состоянию на утро 14 сентября, умерли еще 27 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Скончались 15 женщин от 48 до 91 года, а также 12 мужчин от 50 до 92 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии скончался 6371 человек. Выздоровели 113726 жителей Дона. В стационарах сейчас 3555 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 38 человек, на неинвазивной ИВЛ - 318. За прошедшие 24 часа подтвердили еще 466 новых случаев заболевания COVID-19.

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