223 ребенка сбежали из семей и детских центров в Ростовской области

В основном дети сбегали, чтобы бродяжничать и вести самостоятельный образ жизни Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за январь-июнь 2021 года количество сбежавших несовершеннолетних детей увеличилось на 20,5%. Всего ушли из-под опеки 223 ребенка, повторных случаев было 28. Эти данные опубликовали власти на сайте правительства региона.

Чаще всего - в 193 случаях - дети покидали свои дома, в 12 случаях воспитанники оставляли центры помощи, в 7 - социально-реабилитационные центры. Это произошло в Волгодонске, Батайске, в Цимлянском и Азовском районах.

Опрос среди юных беглецов помог выяснить основные причины уходов: бродяжничество - 17,3% (38), желание вести самостоятельный образ жизни - 42,1% (92), ссора с родственниками - 26,4% (58), неблагополучная обстановка в семье - 3,6% (8), психические заболевания - 4,5% (10 случаев), а также иные проблемы (13).

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